USA ostrzegają Gruzję. "Legislacja w stylu Kremla"

- Jeśli to prawo pójdzie naprzód, nie będzie spełniało norm i będzie dochodziło do podważania demokracji, jeśli będzie dochodzić do przemocy przeciwko pokojowym demonstrantom, zobaczymy restrykcje ze strony Stanów Zjednoczonych - zapowiedział we wtorek O'Brien podczas konferencji prasowej po spotkaniach m.in. z premierem Gruzji Iraklim Kobachidzem w Tbilisi.