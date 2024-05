Gruziński parlament zablokowany. Wrze w Tbilisi. "Teraz wszystko się zaczyna"

MSW wzywa do "udrożnienia wejść"

Minister Spraw Wewnętrznych wezwało w poniedziałek nad ranem organizatorów i uczestników akcji do "udrożnienia wejść do ciała ustawodawczego, zapewnienia posłom i pracownikom możliwości wejścia do gmachu parlamentu i wykonywania swoich uprawnień parlamentarnych" - czytamy w komunikacie MSW.