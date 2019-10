USA nie wycofają się z Syrii. Zamiast Kurdów będą chronić pola naftowe

Zapowiadane przez Donalda Trumpa wycofanie wojsk z Syrii prawdopodobnie nie dojdzie do skutku. Wręcz przeciwnie:

może być ich więcej, ale zamiast pomagać kurdyjskim siłom będą strzec syryjskiej nafty i gazu. Ale Kurdowie też są "zaproszeni".

Jeszcze niedawno zapowiadając wycofanie wszystkich amerykańskich żołnierzy z Syrii Donald Trump triumfalnie ogłaszał koniec "niekończących się wojen". Tłumaczył, że Ameryka jest tysiące mil od Syrii i przekonywał, że o "od dawna plamiony krwią piasek" powinni walczyć inni. Ale wszystko wskazuje na to, że amerykańscy żołnierze w Syrii zostaną. A nawet będzie ich więcej.

Jak poinformowała telewizja Fox News, Pentagon planuje ściągnięcie do wschodniej Syrii czołgów i ciężkiego sprzętu, gdzie Amerykanie mają okupować syryjskie pola naftowe i gazowe. Chodzi przede wszystkim o te w okolicach miasta Dajr az-Zaur, byłego bastionu Państwa Islamskiego. Już wcześniej Trump zapewniał, że Ameryka "zabezpieczy naftę".

"Być może najwyższy czas, by Kurdowie udali się do Regionu Naftowego!" - napisał na Twitterze prezydent.

Zabezpieczyć naftę - i Izrael

W jaki sposób kontrola nad syryjską ropą przekłada się na sprawę Izraela? Przede wszystkim ze względu na wpływ czego funkcją jest wywieranie presji na Iran - naczelnego wroga Izraela. Posiadanie kontroli nad tymi surowcami nie wpłynie na rynek ropy naftowej, bo to zbyt małe zasoby. Ale - jak zauważa Fyderek - odzyskanie złóż przez syryjski reżim Baszara al-Asada odciążyłoby Iran, głównego sponsora Asada. Inni analitycy wskazują, że obecność wojsk USA ogranicza irańskie wpływy i nie pozwala na utworzenie "lądowego korytarza" między Iranem i Izraelem.

Mimo to, zdaniem badacza z UJ pozycja Ameryki jest teraz znacznie gorsza niż przed wycofaniem się USA z północnej Syrii i sojuszu z kurdyjskimi bojówkami z Syryjskich Sił Demokratycznych (SDF).

- Siły amerykańskie są w Syrii nielegalnie i nie będą miały już legitymacji jaką dała im koalicja przeciw Państwu Islamskiemu. Nie będą mogły też polegać na swoich z Syryjskich Sił Demokratycznych. A to oznacza, że do zabezpieczenia terenu potrzebować będą większych sił - mówi Fyderek. - Jedynym plusem dla USA jest to, że pozwalając na inwazję Turcji, zniknął problem napięć z Ankarą - dodaje.