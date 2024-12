USA nic nie wiedziało o zamachu w Moskwie? "Nie mamy nic wspólnego"

- Był zaangażowany w użycie broni chemicznej przeciwko ukraińskiemu wojsku. To jest coś, co Stany Zjednoczone uznały publicznie - powiedział Miller. Chodziło m.in. o stosowanie gazu łzawiącego CS, którego użycie jest zakazane przez prawo międzynarodowe.

Generał Igor Kiriłłow, dowódca rosyjskich wojsk ochrony radiochemicznej i biologicznej, zginął w wyniku eksplozji bomby w Moskwie. Do zamachu przyznała się Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), która określiła to jako operację specjalną. Według agencji Interfax-Ukraina, eksplozja miała miejsce we wtorek rano na Prospekcie Riazańskim, około 7 km od Kremla. Bomba o sile rażenia 200 gramów trotylu była ukryta w skuterze elektrycznym.