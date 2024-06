USA mówią "tak" Ukrainie. "Może to być sygnał do uderzenia wyprzedzającego"

USA zgadza się, by Ukraina mogła atakować rosyjskie terytorium nie tylko w okolicach Charkowa, ale też w rejonie innych obwodów przygranicznych, m.in sumskiego. - Z perspektywy operacyjnej, może to być sygnał do uderzenia wyprzedzającego, by Rosjanie nie zrobili czegoś podobnego, jak w przypadku Charkowa – mówi nam płk Piotr Lewandowski.