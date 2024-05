Biden dał "zielone światło" na ukraińskie ataki w Rosji. "To mały kroczek do przodu"

Ukraina otrzymała zgodę na ograniczone ataki z użyciem broni z USA na terytorium Rosji. Czy szykuje się przełom na froncie? Zdaniem płk. Piotra Lewandowskiego to dopiero "mały kroczek do przodu". W rozmowie z WP wskazał, co by się musiało stać, by przewaga Rosjan mogła się załamać.