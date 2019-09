USA. Donald Trump krytykuje oświetlenie: zawsze wychodzę na pomarańczowego

Poziom debaty w Stanach Zjednoczonych wchodzi na zupełnie nowy poziom. Donald Trump podczas spotkania z przedstawicielami Republikanów w Baltimore skrytykował energooszczędne żarówki. - Wychodzę przez nie na pomarańczowego - stwierdził 45. prezydent USA.

- O co chodzi z tymi żarówkami - spytał widownię Trump rozpoczynając spotkanie. Była to jedna z kilku uwag pod adresem zmian podyktowanych globalnym ociepleniem. Prezydent USA uznał, że energooszczędne oświetlenie jest "wielokrotnie droższe niż stara, żarowa żarówka, która działa zawsze bardzo dobrze".

Trump kontynuował swoją tyradę przeciwko zmianom wymuszonym przez zmiany klimatyczne. - Nie wiem czy wiecie, ale te żarówki mają takie ostrzeżenie - jeśli pękną, to uznawane są za niebezpieczny odpad. One mają taki gaz w środku - próbował przekonywać Republikanin.

Były prowadzący "The Apprentice" przyznał także, że o problemie rozmawiał z czołowymi ludźmi w jego administracji. - Pytam się ich - one pękają często, no nie? Oni mi mówią - no pewnie. I oni potem je wyrzucają do kosza, ich to zupełnie nie interesuje - przyznał Trump.