Andrzej Duda i eko-żarówki. Uważa je za symbol opresji UE, ale jego kancelaria kupuje ich setki

Prezydent uważa, że energooszczędne żarówki to symbol braku demokracji w Unii. Ale jego urzędnicy dostrzegają ekonomiczne i środowiskowe zalety LED-ów czy świetlówek, bo kupują je na potęgę. Tylko od początku tego roku Kancelaria Prezydenta kupiła 1355 żarówek LED i świetlówek za 15021,81 zł.

- Ludzie w Polsce zastanawiają się, dlaczego nie mogą w sklepie kupić normalnej żarówki tylko energooszczędną. Dlaczego? Bo Unia zabroniła - wypalił Andrzej Duda podczas debaty z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem. Te słowa (a także aluzja do wydarzeń w Kolonii) zdominowały komentarze po spotkaniu poświęconym stosunkom polsko-niemieckim w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

W podobnym tonie wypowiadali się politycy z obozu politycznego prezydenta, którzy oczywiście stanęli w jego obronie. - Zgadzam się z prezydentem, szlag mnie trafia, mam 63 lata. Te żaróweczki LED-owe, unijne… To szaleństwo mnie wkurza. Prezydent kapitalnie zrobił jedną rzecz. Okazuje się, że w tych swoich pałacach jest blisko ludzi. Jeżeli prezydent Niemiec jest tak samo w dechę jak nasz, to też to rozumie. Oszczędność tak, ale nie szaleństwo. LED-owe światło nie wszystkich rajcuje, chcę mieć normalną 100-watową żarówkę - mówił Tadeusz Cymański w programie "Tłit" Wirtualnej Polski.