USA. Donald Trump krytykuje Joe Bidena. Wpis komentuje polski wiceminister

"Zaspany Joe (Biden, prawdopodobny kandydat Demokratów na prezydenta USA - red.) jest politykiem od 40 lat i nic nie zrobił. Teraz udaje, że zna odpowiedzi (na wszystkie problemy). A on nawet nie zna pytań. Słabość nigdy nie pokona anarchistów, rabusiów ani bandytów. Joe był przez całe życie politycznie słaby. PRAWO I PORZĄDEK" - napisał na Twitterze prezydent USA Donald Trump.

"Nawet Prawo i Sprawiedliwość ;) Pozdrowienia i wyrazy wsparcia od Polski i polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Panie prezydencie" - odpowiedział na wpis wiceminister SZ Szymon Szymon Szynkowski vel Sęk. To pierwsza taka polityczna wypowiedź polskiego urzędnika na tak wysokim szczeblu.

Obecnie przez Stany Zjednoczone przetacza się fala zamieszek. Protesty trwają w ponad 140 amerykańskich miastach, w 21 stanach w zaprowadzanie porządku zaangażowana jest Gwardia Narodowa. Podczas zamieszek zginęło co najmniej pięcioro ludzi, tysiące osób zatrzymano.

Donald Trump od kilku dni jest krytykowany za zarządzanie kryzysem po morderstwie Georga Floyda. Ostatnio do tego grona dołączyli przedstawiciele kościoła, którzy zarzucili prezydentowi USA "ocieplanie wizerunku" przy odwiedzinach świątyń .

Przypomnijmy, że do morderstwa Afroamerykanina doszło w zeszły poniedziałek w Minneapolis. Podczas interwencji funkcjonariusz Derek Chauvin wywrócił Georga Floyda na ziemię i przygniótł go kolanem. W takiej pozycji przetrzymywał Afroamerykanina przez ponad 8 minut, choć ten krzyczał, że "nie może oddychać" oraz "dusi się". Jak informowały media po 6 minutach Floyd stracił przytomność, policjant mimo to nadal wykonywał "ruch obezwładniający". Floyd "interwencji" nie przeżył.