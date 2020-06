USA. Fala protestów za Oceanem. Donald Trump odwiedził sanktuarium św. Jana Pawła II

Amerykańska para prezydencka złożyła prywatną wizytę w waszyngtońskim sanktuarium. Donald i Melania Trumpowie złożyli przed świątynią wieniec obok pomnika Jana Pawła II . Później wsiedli do limuzyny i odjechali w stronę Białego Domu, gdzie Trump ma podpisać rozporządzenie wykonawcze dotyczące międzynarodowej wolności religijnej.

Zaledwie kilkanaście godzin wcześniej Trump wywołał niemałe zamieszanie - według zagranicznych agencji jego służby specjalnie użyły gazu łzawiącego wobec protestujących przed Białym Domem . Aby prezydent mógł przedostać się do pobliskiego kościoła episkopalnego św. Jana i tam stanąć do "sesji fotograficznej" z Biblią w ręce. Krok ten skrytykowały władze stołecznego kościoła który w ostatnich dniach był w epicentrum protestów.

- Wszystko, co powiedział i zrobił (Trump), służy wznieceniu przemocy - oceniła biskup Mariann Budde. "Uważam za zaskakujące i naganne, by jakiekolwiek katolickie miejsce zezwoliło na bycie tak jawnie wykorzystanym i zmanipulowanym" - pisze z kolei arcybiskup Waszyngtonu Wilton Gregory, który zarzuca prezydentowi ocieplanie swojego wizerunku przed kościołami.

George Floyd nie żyje. Fala zamieszek w USA

Na ulicach wielu miast w USA nadal dochodzi do zamieszek. Protestujący manifestują swoją niezgodę na mordowanie czarnoskórych obywateli USA przez policjantów. Przed tygodniem do takiego zdarzenia doszło w Minneapolis, gdzie podczas interwencji funkcjonariusz Derek Chauvin wywrócił Georga Floyda na ziemię i przygniótł go kolanem.