USA alarmują: Perfidne bakterie z Ukrainy pokonały granice

- Podobne sytuacje miały miejsce podczas wojen w Iraku i Afganistanie, gdy amerykańscy żołnierze zapadali na infekcje lekooporne. Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe to ogólnoświatowy problem, który wciąż narasta. To nie jest specyficzne tylko dla Ukrainy, ona jest jedynie kolejnym tego przykładem. Zjawisko to od dziesięcioleci stanowi coraz większe zagrożenie dla współczesnej medycyny - dodał specjalista.