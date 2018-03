Urzędnicy odreagowali traumę po pisowskim prezesie. Wypłacili sobie wyższe nagrody niż za PO

To już chyba koniec groźnej legendy Daniela Obajtka ps. "Wszystko mogę", dyżurnego reformatora w spółkach i agencjach nadzorowanych przez PiS. Gdy tylko odszedł z wyczyszczonej i uzdrowionej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jej urzędnicy po staremu wypłacili sobie nagrody.

1,285 mln złotych nagród za 2017 rok zgarnęli dyrektorzy oddziałów regionalnych ARiMR oraz ich zastępcy. To oficjalne dane samej agencji, która poinformowała o nagrodach w trybie udostępnienia informacji publicznej. Tak wygląda dalszy ciąg historii o rozdawaniu publicznych pieniędzy politykom i państwowym urzędnikom.

O nędzy do pieniędzy

ARiMR liczy ponad 50 dyrektorów regionalnych, pula ich nagród niemal dorównuje tej, jaką przyznał sobie rząd premier Beaty Szydło. To jednak nic złego. Po szczerej wypowiedzi wicepremiera Jarosława Gowina dowiedzieliśmy się, że ministrom nie starcza do pierwszego. Dlatego musiał powstać nieoficjalny i zapasowy system dopłacania urzędnikom do pensji nagrodami i premiami.