Czują nędzę przy 200 tys. zarobków rocznie!? Ekspert od płac nie dałby im podwyżki

Skarżą się na gołe pensje, a przecież korzystają ze służbowych mieszkań, jeżdżą ministerialnymi samochodami i mają zapewnioną ekstra opiekę medyczną w rządowej klinice. - Wartość pracy naszych polityków i tak nie odpowiada ich pensjom - uważa Kazimierz Sedlak, ekspert rynku pracy i wynagrodzeń.

Wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin właśnie ośmieszył się wypowiedzią, że z pensji ministra często nie starczało mu do pierwszego. Było to w czasach, kiedy jego roczne dochody przekraczały 200 tys. zł . Chyba jednak nie było tak źle skoro odłożył 40 tys. zł oszczędności (dane z oświadczenia majątkowego ). Wprawdzie przeprosił, ale niesmak pozostał.

- Jeśli to zsumujemy okaże się, że ministrowie zarabiają dobrze. Wypowiedzi, że nie starcza im do pierwszego traktuję jako oderwanie się od rzeczywistości - dodaje szef serwisu Wynagrodzenia.pl.

- To nielogiczne, że odwołana premier i ministrowie otrzymują nagrody, bo skoro zostali odwołani to znaczy, że źle pracowali - ocenia ekspert.

Zapasowy system płac

Po tej informacji zeskoczyliśmy szczebel niżej w hierarchii. Wiceministrowie, na przykład z Ministerstwa Rolnictwa dostali po ok. 50 tys. złotych. To kwota zbliżona do rocznych zarobków przeciętnego Kowalskiego. Na tym nie koniec. Krzysztof Jurgiel zmuszony został do ujawnienia pełnej kwoty rocznej premii dla wszystkich urzędników. Za 2017 rok przekracza ona 5,9 mln złotych.