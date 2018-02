Prezes Orlenu pracuje 4 dni. Już natrafił na "wieloletni układ" i "pewne kliki"

Daniel Obajtek, nowy prezes Orlenu zajmuje stanowisko zaledwie od kilku dni, a już natrafił na pierwszy "wieloletni układ" oraz "pewne kliki". Niezwłocznie przystąpił do ich zwalczania oraz rozbijania, dlatego szykuje się kontruderzenie w nowego prezesa.

Przeciwnicy prezesa Obajtka mieli wynająć agencję detektywistyczną oraz dwie firmy zajmujące się public relations oraz lobbingiem. Ich zadaniem jest zebranie materiałów kompromitujących nowego prezesa - twierdzi Gazeta Polska Codziennie. Z kolei portal wPolityce już broni prezesa Obajtka przez atakiem spodziewanym w poniedziałek, czyli 12 lutego. Dziennikarze twierdzą, że tygodnik Newsweek planuje przypomnieć historię umorzenia zarzutów korupcyjnych ciążących niegdyś na Obajtku. Podczas gdy, menedżer został z nich oczyszczony . To pierwsze i nieoficjalne doniesienia o kulisach rozpoczęcia zarządzania Orlenem przez nowego menedżera.

Reforma i czyszczenie Orlenu

"W ciągu kilku dni stanowiska straciło kilkunastu kluczowych dyrektorów. To początek planu reform zaakceptowanego przez najważniejsze osoby w państwie. Ma doprowadzić do rozbicia wieloletnich układów w płockim koncernie, wypowiedzenia lub renegocjacji kontrowersyjnych umów" - czytamy w tekście Gazety Polskiej Codziennie.

"Orlen za czasów prezesa Wojciecha Jasińskiego osiągał pewne sukcesy. Daniel Obajtek zapowiada, że zamierza kontynuować rozpoczętą przez niego strategię biznesową firmy, jednocześnie wzmacniając jej zaangażowanie w patriotyzm gospodarczy. (...) Jednak reformy Obajtka nie pozostają bez odzewu, co może znaczyć, że trafia w szczególnie czułe miejsca" - donosi portal wPolityce.pl

Ponadto Obajtek miał zapowiedzieć obniżkę pensji w koncernie, na niektórych stanowiskach sięgającą nawet o 20 proc. To wszystko jednak nieoficjalne informacje, których sam koncern nie komentuje. Być może jednak nie ma kto ich skomentować. Dopiero co informowaliśmy, że Ewa Bugała, nowa dyrektor komunikacji w PKN Orlen zrezygnowała ze stanowiska. To na skutek presji opinii publicznej oraz krytyki mediów, podważających nominację na ważne stanowisko 29-letniej dziennikarki TVP.