Urzędnicy obsłużyli niepełnosprawnego na mrozie. Nie ma podjazdu dla wózków

Niepełnosprawny pan Krystian chciał załatwić sprawę w Urzędzie Miasta Rzeszowa. Nie mógł wjechać do budynku, bo nie ma on podjazdu dla wózków. Urzędnicy obsłużyli go na ulicy, choć było kilka stopni mrozu.

Rzeszowski ratusz nie ma podjazdu dla wózków (Agencja Gazeta, Fot: Patryk Ogorzałek)

W styczniu pan Krystian udał się do Wydziału Spraw Obywatelskich przy ul. Okrzei 1. Zatrzymały go schody. Ponieważ porusza się na wózku, nie był w stanie ich sforsować. Do budynku nie wykonano podjazdu dla wózków. Jest tylko dzwonek dla osób niepełnosprawnych i matek z wózkami - informuje rzeszow.wyborcza.pl.

Skorzystanie z dzwonka powoduje, że urzędnik wydziału wychodzi przed budynek i załatwia urzędową sprawę na ulicy. Latem może nie sprawia to większego kłopotu, gorzej zimą, gdy sypie śnieg i na zewnątrz jest kilkanaście stopni mrozu.

W takiej sytuacji znalazł się pan Krystian, poruszający się na wózku. Jest on podopiecznym portalu Rampa.net.pl, który wspiera osoby z niepełnosprawnością. Pan Krystian zadzwonił i wyszedł do niego urzędnik. Sprawa została załatwiona na ulicy, a asystujący niepełnosprawnemu pracownik Rampy nagrał film z tego zajścia.

"Załatwienie sprawy trwało 40 minut"

- Po naciśnięciu przez Krystiana przycisku wyszedł urzędnik, który ustalił, jaką sprawę planuje załatwić i przekierował ją do kolejnej osoby. Łącznie do Krystiana wyszły kolejno trzy osoby, które pomogły mu załatwić wszystkie formalności. Pomimo miłej obsługi urzędników załatwienie sprawy trwało ok 40 min. i odbyło się przed budynkiem, w śniegu i ulicznym zgiełku - powiedziała portalowi Beata Miśków z Rampa.net.pl.

Urzędnicy tłumaczą się, że z dzwonka rzadko kto korzysta. Osoby, które nie mogą dotrzeć do urzędu, mogą zamówić wizytę w domu. Problem rozwiązałoby wykonanie podjazdu dla wózków. Jak zapewniają urzędnicy, taka potrzeba była wielokrotnie zgłaszana w ratuszu, ale od lat nic się w tej kwestii nie ruszyło.

Źródło: rzeszow.gazeta.pl