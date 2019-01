Przedszkolanka znęcała się nad niepełnosprawnym chłopcem. "Przyznała się"

Przedszkolanka z Głogowa przyklejała niepełnosprawne dziecko do krzesła i zaklejała mu usta taśmą. Kobieta przyznała się do zarzutów, ale nie chciała niczego wyjaśniać. Do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko niej.

Chłopiec był przyklejany do krzesła (iStock.com)

- Kobieta przyznała się do popełnienia czynu i wyraziła wolę dobrowolnego poddania się karze, lecz odmówiła złożenia wyjaśnień - powiedziała w rozmowie z portalem gazetawroclawska.pl Lidia Tkaczyszyn, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Przedszkolanka została oskarżona o znęcanie się psychicznie i fizycznie nad sześcioletnim niepełnosprawnym dzieckiem w okresie od września 2017 do marca 2018 r. 55-latka zaklejała chłopcu usta taśmą, używała jej do skrępowania mu rąk i nóg oraz przymocowywała go do krzesła.

Chłopiec uczęszczał do integracyjnej grupy. Pozostałe dzieci opowiedziały rodzicom, co działo się na zajęciach. Kobietę zatrzymano i ustanowiono wobec niej dozór policyjny. Ma również zakaz zbliżania się do chłopca, nie wolno jej wykonywać funkcji związanych z opieką nad małoletnimi. Kobiecie grozi do 8 lat więzienia.

W przedszkolu działy się złe rzeczy

Prokuratura prowadzi również postępowanie ws. psychicznego i fizycznego znęcania się nad innymi dziećmi w głogowskim Zielonym Przedszkolu.

- Robiły w toaletach przysiady i pompki z dociskiem, czyli dzieci robiły pompki, a stojące nad nimi panie nogą dociskały ich plecy. Były też kary na wycieczkach, gdzie dzieci, zamiast zwiedzać dane miejsce, siedziały w poczekalniach. Miały też zakaz wychodzenia na spacery. Przebywały cały dzień w przedszkolu, bo były niegrzeczne i rozmawiały - opisywała na jednej z miejskich sesji Anna Zdziechowicz, mama byłego już przedszkolaka.

