Syn pomaga niepełnosprawnej mamie. Nie chce pieniędzy. Szuka jej pracy

Nie chce pieniędzy na lepszą protezę. Nie organizuje zbiórki, żeby mogli opłacić rachunki. Damian szuka swojej mamie pracy. - Tak mnie wychowano. Jeśli nie zapracujesz, nie będziesz nic miał - mówi WP. Pani Elżbieta po amputacji nogi ma problem ze znalezieniem stałego zatrudnienia.

- Nie klepaliśmy biedy, ale było ciężko. Utrzymanie tego domu zawsze było wymagające finansowo. Im ostrzejsza zima, tym było gorzej. Marzliśmy, bo nie było pieniędzy na ogrzanie. Jak nie byłem pełnoletni, to pracowałem dorywczo, żeby coś dołożyć. Zawsze nam mówili, żeby nigdy nie prosić o pieniądze. Że jeżeli nie zapracujemy, to nikt nam nic nie da. Nie można liczyć na to, że od kogoś coś dostaniemy - mówi Wirtualnej Polsce Damian.