Urzędnicy chcą kupić jacht morski za 12 mln zł. To nic, że daleko do morza

Kujawsko-Pomorskie nie leży nad morzem. Do najbliższej plaży w Gdańsku ma daleko. Z Bydgoszczy to 179 km, a z Torunia 182 km.

Zarządowi regionu obrywa się jednak w komentarzach za coś jeszcze. Chodzi o to, że nie chcą kupić już gotowego, używanego jachtu lub wynajmować jednostki od innych podmiotów, tylko zlecić budowę nowej, co oczywiście będzie dużo droższe.

- Jacht pewnie w jakimś zakresie mógłby promować województwo, choć bardziej mówi się o roli edukacyjnej tego przedsięwzięcia. Tylko czy to jest warte tych 12 mln zł? Ja jestem dość sceptyczny. Przecież nie trzeba kupować browaru, żeby napić się piwa. Zresztą pomysł budzi wątpliwości wśród wielu radnych. Mam nawet wrażenie, że w klubie KO jest przez to mały rozłam - mówi radny Wenderlich.

I dodaje: - Samo utrzymanie tego jachtu to będą olbrzymie środki. Do 7 grudnia można przedkładać propozycje do uchwały budżetowej i zapewne takie propozycje zostaną złożone, by te środki przeznaczyć na inne, potrzebniejsze wydatki. Poza tym nasz region do niedawna słynął z żeglugi, ale śródlądowej. Mamy przecież jezioro Gopło, Zalew Koronowski i wiele innych ciekawych akwenów. Natomiast były prezydent Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz, proponował dawniej, by po Wiśle między Bydgoszczą a Toruniem kursował poduszkowiec. Można więc promować się na wodzie w inny sposób i pewnie taniej. Pływanie morskie może być jakąś perspektywą, ale bardziej odległą.