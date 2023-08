Urządzili sobie kąpiel. Turyści w ogniu krytyki

Przypomnijmy, że na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego obowiązuje zakaz kąpieli, ponieważ to rezerwat przyrody i obowiązuje w nim jej ścisła ochrona. Za wejście do wody można dostać wysoki mandat. Władze parku apelują do turystów, by szanowali panujące tam zasady.