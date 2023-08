Atak pseudokibiców w Radłowie. Jest ofiara śmiertelna. Nieoficjalne informacje

Do brutalnej bójki doszło w okolicach stadionu piłki nożnej w Radłowie, w województwie małopolskim. Według informacji Wirtualnej Polski do zdarzenia doszło podczas turnieju kibiców Wisły Kraków i Unii Tarnów. Według wstępnych doniesień miała na nich napaść ekipa Zagłębia Sosnowiec. Ofiara śmiertelna to efekt starcia, do którego doszło między nimi.