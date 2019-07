Ursula von der Leyen: praworządność to święta wartość Unii Europejskiej

Nowa przewodnicząca Komisji Europejskiej w pierwszym wywiadzie po wyborze na ważne unijne stanowisko nie zostawia wątpliwości – będzie dbać o to, by praworządność była przestrzegana w całej Unii.

Ursula von der Leyen mówiła w rozmowie z "Gazetą Wyborczą": - Praworządność jest jedną ze świętych wartości Unii. (...) Popieramy wprowadzenie mechanizmu, który umożliwi przejrzystą sprawozdawczość co do przestrzegania zasad państwa prawa w każdym państwie członkowskim –zadeklarowała nowa przewodnicząca Komisji Europejskiej .

Zdaniem byłej niemieckiej minister, dzięki dobremu mechanizmowi nadzoru będzie jasne, że nie chodzi o wskazywanie palcem poszczególnych krajów, ale o to, by kontrolować wszystkich.

Pytana o to, czy Unii nie zagrażają podwójne standardy, przyszła szefowa KE oceniła, że "te same kryteria mają zastosowanie do wszystkich".