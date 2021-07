"Uratował życie dziecka". Dzielnicowy z Reska ruszył z pomocą podczas pożaru

Według wstępnych ustaleń prokuratury za tragedię odpowiada kierowca audi S7, który w trakcie wyprzedzania zderzył się z jadącym z przeciwka autem. Podróżowała nim rodzina. 37-letni Grzegorz G. w chwili wypadku jechał z prędkością co najmniej 120 km/godz. i miał 1,7 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna miał też odebrane uprawnienia do prowadzenia samochodu z uwagi na przekraczanie prędkości. Nie przyznaje się do stawianych zarzutów i odmawia składania wyjaśnień.