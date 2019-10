Uprowadzenie Amelki. Ojciec dziewczynki został oskarżony o porwanie dziecka

Cezary R., ojciec 3-letniej Amelki, został oskarżony o porwanie swojej córki i jej matki. Mężczyźnie grozi nawet do 5 lat więzienia. Do uprowadzenia doszło w Białymstoku.

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku skierowała akt oskarżenia przeciwko Cezaremu R. do Sądu Rejonowego w poniedziałek - poinformował TVN24. Prokurator zarzuca mu popełnienie dwóch czynów.

- Pierwszy to bezprawne pozbawienie wolności żony oraz małoletniej Amelki. Ten czyn polegał na siłowym umieszczeniu ich w kierowanym przez siebie pojeździe, a następnie uniemożliwienie opuszczenia tego pojazdu przez okres niemal dwóch dni - powiedział w rozmowie ze stacją Łukasz Janyst z Prokuratury Okręgowej w Białymstoku.

Drugi zarzut dotyczy "bezprawnego uzyskania informacji co do miejsca przebywania pokrzywdzonych". Mężczyźnie grozi od 3 do 5 lat pozbawienia wolności.