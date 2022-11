Upokorzyli żołnierzy Putina. Rosjanie śpiewali hymn Ukrainy

Dezercja podczas krwawej wojny rządzi się swoimi prawami. Do tej pory na ludzkie traktowanie i godne warunki mogli liczyć rosyjscy dezerterzy, którzy trafiali do ukraińskiej niewoli. Strona ukraińska podkreśla, że respektuje prawa człowieka i międzynarodowe przepisy. Według ekspertów ze Strategy&Future, nie można jednak wykluczyć, że część rosyjskich więźniów ginie po dezercji, w trakcie ucieczki lub prób zabicia wojskowych Zełenskiego. Tymczasem do sieci trafiło najnowsze nagranie z ukraińskiej niewoli, gdzie niedawno zmobilizowani żołnierze Putina odśpiewują hymn Ukrainy. Ukraińcy wpadli na prosty pomysł, by upokorzyć rosyjskich "patriotów" i agresorów, którzy napadli na sąsiedni kraj. Wszyscy Rosjanie mają zakryte opaskami oczy i odśpiewują wspólnie hymn kraju, który zaatakowali. W ostatnim czasie telewizje BBC i CNN przekazały szokujące informacje. Według nich rosyjskie dowództwo zaczyna stosować karę śmierci wobec swoich dezerterów. Jak podają zachodnie media, do takich sytuacji ma dochodzić "po wymianach jeńców". Podczas gdy, Ukraińcy stosują się międzynarodowych zasad, Kreml nakazuje zabijać swoich obywateli, wśród których coraz częściej znajdują się nowo zmobilizowani żołnierze Putina.