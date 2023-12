Tajne dokumenty? Tusk reaguje po słowach Macierewicza

- To jest trochę upokarzające. Wymaganie, żeby komentować słowa kogoś takiego jak Antoni Macierewicz po latach tego, co wyprawiał, także z emocjami wszystkich rodzin ofiar. Jeśli rzeczywiście jest tak, że są jakieś tajne dokumenty, które on chce chronić, to jest to samo w sobie wyjątkowym skandalem - mówił Tusk.