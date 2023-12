Kurski odwołany. NBP reaguje na decyzję Tuska

Na konferencji prasowej po wtorkowym posiedzeniu rządu premier Donald Tusk poinformował, że podjęto "uchwałę Rady Ministrów, na mocy której Minister Finansów, a więc minister właściwy dla finansów publicznych, będzie przedstawicielem państwa polskiego w instytucjach międzynarodowych finansowych, w tym w Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju, w tzw. Banku Światowym, co oznacza odwołanie Jacka Kurskiego i przywołanie go z Waszyngtonu z powrotem do kraju". - Nie będzie już reprezentował Rzeczypospolitej w instytucjach finansowych - podkreślił szef rządu.