Upały w najbliższych dniach? "Absolutnie nie odpoczniemy"

Wakacje do samego końca będą upalne? O to m.in. pytany był synoptyk IMGW-PIB Grzegorz Walijewski. Gość programu "Newsroom" WP zapowiedział, że najbliższe dni nie przyniosą wyczekiwanego ochłodzenia. - Niestety, jeżeli chodzi o najbliższe dni, nie mam jeszcze takich optymistycznych informacji dla tych, którzy są bardzo "chłodnolubni" - oznajmił. - Absolutnie nie odpoczniemy od tych wartości typowo wakacyjnych - wskazał. Według prognoz IMGW, wysoka temperatura utrzyma się najprawdopodobniej do końca tygodnia. - Jeszcze dzisiaj w Polsce południowo-wschodniej wydane są ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem - podkreślił. Dodał, że w tym regionie termometry mogą wskazać nawet do 31-21 st. C. - W czwartek na chwilę 30-tki zejdą z termometrów - podał. Zaznaczył jednak, że nie będzie to znaczny spadek, prawdopodobnie do 28 st. C. Z kolei zbliżająca się noc ze środy na czwartek przyniesie ze sobą temperaturę rzędu 15-17 st. C.