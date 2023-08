Upalnie i burzowo. IMGW ostrzega

W weekend cały czas będzie nam doskwierał upał, trochę już zelżeje, ale wciąż może to być ok. 31 stopni. Cały czas na wschodzie nieco cieplej, chociaż w niedzielę będzie też cieplej na południu i w centrum. Natomiast na zachodzie 25-29 stopni C. Z tym że sobota będzie spokojniejsza w całej zachodniej i centralnej części kraju - tam bez burz. Natomiast w niedzielę znowu burzowo praktycznie w całym kraju.