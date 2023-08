Imigrant przedostał się przez barierę. Straż Graniczna sama to pokazała

Wspomniana przez strażników granicznych perymetria to system detekcji ruchu i monitoringu oparty tysiącach czujników umiejscowionych wzdłuż granicy. Kiedy tylko imigrant znalazł się w zasięgu czujnika, kamera rozpoczęła rejestrację i jednocześnie przekazała informację do patrolu strażników granicznych, który szybko pojawił się na miejscu. Imigrant został zatrzymany. Strażnicy nie poinformowali, co stało się z nim później.