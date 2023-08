Lotnisko zamieniło się w jezioro. Odwołane loty we Frankfurcie

Na nagraniach w mediach społecznościowych można zobaczyć sytuację na lotnisku we Frankfurcie. Na jednym z nagrać widać samolot Lufthansy stojący na płycie lotniska, w wodzie. To Airbus A321-231, który wieczorem z Frankfurtu miał odlecieć do Tirany. Z powodu zalanego lotniska, lot został jednak odwołany.