Upał będzie zabijał. "200 proc. wzrost śmiertelności"

W Europie trwa kolejna fala ekstremalnych upałów. Według prognoz ekspertów, tak wysokie temperatury będą pociągały za sobą tragiczne skutki. - Międzynarodowa Organizacja Meteorologiczna oraz Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu wskazały, że takie fale upałów w Polsce będą obserwowane coraz częściej. One będą coraz dłuższe, będą trwały 5 dni i dłużej, będą ekstremalne wartości sięgające 38 stopni czy nawet podchodzące pod 40 stopni. To będzie sprzyjało wzrostowi śmiertelności, zwłaszcza w miastach. Po 2040 roku w miastach będzie nawet 200 proc. wzrost śmiertelności z powodu upałów - mówił w programie "Newsroom" WP Grzegorz Walijewski z IMGW. Gość WP dodał, że w czwartek upału powyżej 30 stopni Celsjusza należy spodziewać się w całym kraju. Najgoręcej będzie na Dolnym Śląsku i w województwie opolskim, gdzie temperatura może zbliżyć się nawet do 40 stopni Celsjusza.