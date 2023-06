Unijni urzędnicy o "lex Tusk". "Sprawa jest pilna"

- Kolegium (komisarzy - przyp. red.) zdecydowało o wszczęciu postępowania ws. uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego poprzez wysłanie do polskich władz wezwania do jego usunięcia - poinformował we wtorek wiceprzewodniczący KE i komisarz ds. handlu Valdis Dombrovskis. Jest to pierwszy etap procedury naruszeniowej.