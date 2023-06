Bruksela potwierdza już oficjalnie. Uruchomiona procedura wobec Polski

Zapytania i wezwanie do usunięcia uchybienia, jakie ma w tym momencie miejsce, jest pierwszym etapem procedury naruszeniowej. W ramach tego etapu KE będzie oczekiwała na pismo polskich władz w odpowiedzi na swoje wątpliwości co do danego prawa. Jeśli uzna, że wyjaśnienia są niewystarczające, może przejść do drugiego etapu, w ramach którego wyśle kolejny list z prośbą o usunięcia uchybienia. Jeśli uzna, że kolejna odwiedź kraju nie wyjaśnia wątpliwości wobec prawa, albo że kraj nadal nie usunął uchybienia, może skierować skargę do TSUE na państwo członkowskie.