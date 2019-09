Unieważnią mandaty europosłów PiS? Jest wniosek w tej sprawie

Zdaniem Marcina Skubiszewskiego z Obserwatorium Wyborczego, w kampanii do Parlamentu Europejskiego przekaz telewizji publicznej działał na korzyść kandydatów PiS. - Przez co mogło dojść do złamania zasad równości między kandydatami – mówi Skubiszewski w TOK FM. To dlatego złożył wniosek o unieważnienie mandatów eurodeputowanych PiS. Politycy tej partii traktują inicjatywę Skubiszewskiego z rozbawieniem.

W majowych wyborach do PE politycy PiS zdobyli 27 mandatów (Facebook.com, Fot: Facebook/Beata Mazurek)

Wniosek liczy 88 stron i trafił do unijnej komisji ds. prawnych. Sprawa ma być procedowana w październiku. To pierwszy taki wniosek w historii Parlamentu Europejskiego.

- Wniosek nie dotyczy jednostkowych przypadków prezentowania pojedynczych polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale "opisuje sytuację w całym kraju". Zobaczymy, co z tego będzie. Taki wniosek jest absolutnie bezprecedensowy – mówił Skubiszewski w TOK FM.

Zdaniem Skubiszewskiego, sposób prezentowania kandydatów w mediach ma wpływ na to, jaki potem osiągają wynik i jeśli bezstronność nie jest zachowana - daje to podstawy do podważenia wyniku wyborczego. - Przekaz telewizji publicznej działał zdecydowanie "na ich korzyść", co jest niezgodne ze standardami demokratycznymi – twierdzi Skubiszewski.

Stowarzyszenie Obserwatorium Wyborcze zostało powołane w 2016 roku i było inicjatywą mazowieckiego oddziału Komitetu Obrony Demokracji (KOD). Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest obrona demokratycznego państwa prawa. Stowarzyszenie zajmuje się też monitoringiem mediów - sprawdza, w jaki sposób przedstawiają one poszczególnych kandydatów w kampanii wyborczej.

Co na to europosłowie PiS? - Niewątpliwie pan Skubiszewski ma talent do pisania scenariuszy do komedii. Jest przed nim duża przyszłość. Ma predyspozycje do tworzenia absurdalnych sytuacji i budowania wokół tego intryg. Jak słyszę o takim wniosku, to czuje się mocno rozbawiony - mówi Wirtualnej Polsce europoseł PiS Ryszard Czarnecki.

Przypomnijmy, w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego Prawo i Sprawiedliwość otrzymało 45,38 proc. Dzięki temu otrzymało 27 mandatów.