Unia szykuje rewolucję na drogach. "Wizja Zero" zmrozi kierowców

Ze statystyk wynika, że w roku 2022 na drogach Unii Europejskiej doszło do ponad 20 tysięcy śmiertelnych wypadków, w których ofiarami w większości byli piesi, rowerzyści, oraz użytkownicy hulajnóg i motocykli. Dlatego UE przymierza się do wprowadzenia "Wizji Zero", czyli nowego pakietu regulacji, który ma poprawić bezpieczeństwo we wszystkich krajach wspólnoty. Projekt został już przyjęty większością głosów. Rozpatrywać go będzie jednak wybrany w czerwcu nowy parlament.