Unia Europejska w kryzysie? "Sytuacja zero-jedynkowa"

- Uważam, że Unia Europejska jest w kryzysie egzystencjalnym. To jest prawie sytuacja zero-jedynkowa - albo się zjednoczymy, albo będziemy bez znaczenia - ocenił prof. Bogdan Góralczyk w programie "Newsroom WP". Dodał, że ma duże obawy co do tego, czy europejskim krajom uda się zjednoczyć. - Chociażby na scenie polskiej bardzo wyraźnie widać, że mamy zderzenie i to potężne wizji dalszych rozwoju kontynentu europejskiego - wyjaśnił. - No i pamiętajmy, że Viktor Orban montuje - i to dosyć skutecznie, jak do tej pory - tak zwaną frakcję europejskich patriotów w Europarlamencie. Przyjmował szefową AfD tuż przed wyborami w Niemczech u siebie w Budapeszcie i mówił, że to ona jest przyszłością Europy. Więc takie mamy czasy - podsumował.