Unia Europejska to wróg Polski? Były ambasador w USA nie przebierał w słowach

Nie milką echa mocnej wypowiedzi ministra Zbigniewa Ziobry pod adresem Unii Europejskiej. Lider Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości, a także prokurator generalny porównał Unię Europejską do Związku Radzieckiego. - Jestem tak zszokowany tą wypowiedzią, że trudno ją poważnie skomentować - mówił w programie "Newsroom WP" były ambasador Polski w USA Ryszard Schnepf. Jak przypomniał były dyplomata, Polska sama dążyła do członkostwa w Unii Europejskiej. - Ta wypowiedź budzi niesmak i wrażenie, że można powiedzieć publicznie każde głupstwo i nie grożą za to żadne konsekwencje - ocenił Ryszard Schnepf. - Grozi nam jeszcze wiele innych rzeczy - przestrzegł były ambasador Polski w USA. Więcej w materiale wideo.