Umowa Polska-USA o wzmocnionej współpracy obronnej. Andrzej Duda dziękuje Georgette Mosbacher

Andrzej Duda ratyfikował polsko-amerykańską umowę o wzmocnionej współpracy obronnej. Porozumienie uzupełnia ubiegłoroczne deklaracje prezydentów Polski i USA ws. zwiększenia liczby amerykańskiego personelu z 4,5 tys. o co najmniej tysiąc kolejnych. Nasz kraj ma przygotować infrastrukturę wojskową, która pozwoli na przerzut do Polski dodatkowych sił, zapewniając łącznie obecność do 20 tys. żołnierzy USA.