Ukrywała się w Azowstalu. "Nie sądziłam, że spędzę tam dwa miesiące"

Zapasy wystarczyły na kilka dni

W schronie znajdowała się około 30 osób. - Początkowo mogliśmy dłużej przebywać na świeżym powietrzu, ale gdy ostrzały się nasiliły, wychodziliśmy tylko po to, by coś ugotować na ognisku. Pod koniec przebywaliśmy już tylko pod ziemią. Gotowaliśmy w jednym z tuneli, który znajduje się w schronie. Od ok. 20 kwietnia w ogóle nie wychodziliśmy na górę. Przez dwa tygodnie nie byliśmy na zewnątrz - zaznacza kobieta.