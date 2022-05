Wojna w Ukrainie. Ławrow prosi o pomoc WHO. "Kijów ma nam nie utrudniać"

Trwa 85. dzień inwazji na Ukrainę. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow oświadczył, że jego kraj jest gotowy do "dalszej współpracy" w ramach Światowej Organizacji Zdrowia. W rozmowie z szefem WHO wezwał do "wywarcia wpływu na reżim w Kijowie", aby ten "nie utrudniał realizacji specjalnej operacji wojskowej", która rzekomo ma mieć na celu "złagodzenie cierpienia ludności cywilnej". Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.