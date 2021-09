Ukrywa się w Polsce. Talibowie wciąż go szukają. Przerażająca relacja

Po przejęciu władzy w Afganistanie setki tysięcy ludzi musiało uciekać z kraju. Ich życie legło w gruzach, ale mimo to próbują stawić tej tragedii czoła – także w Polsce. Do naszego kraju po ewakuacji z Kabulu trafił m.in. Sabur Shah Dawod Zau - założyciel charytatywnej organizacji Bin Dawod Foundation, dziennikarz i ambasador pokoju. O swojej tragedii opowiedział w poruszającej rozmowie z Parycjuszem Wyżgą. Afgańczyk opowiedział o strachu, który towarzyszył szturmowi talibów na Kabul oraz o tym, co stracił, i jak Polacy zaskoczyli go przyjęciem. - Stany Zjednoczone i inne kraje, w tym Pakistan, wręcz naciskały na naszego prezydenta, aby oddał władzę talibom - stwierdził Afgańczyk. Wyjaśnił, że znalazł się w Polsce, bo wcześniej jako przedstawiciel afgańskich władz współpracował z urzędami w naszym kraju. - Ojciec mi powiedział: "jesteś na liście, jeśli zostaniesz, to cię zabiją" - powiedział Sabur Shah Dawod Zau, wyjaśniając, że jego bliscy zostali w Afganistanie i muszą się ukrywać. - Kiedy dzwonią, to płaczą. Jeśli nie wyjadą z Kabulu, to ich zabiją - mówił.