Ukraińskie siły zbrojne na ulicach Kijowa. Nagranie świadka

Jeden ze świadków nagrał w piątek (25 lutego) Siły Zbrojne Ukrainy w pobliżu Monasteru św. Michała Archanioła o Złotych Kopułach w Kijowie. Na wideo, udostępnionym przez agencję AP, widać uzbrojonych żołnierzy przemieszczających się po ulicach miasta. Piątek to drugi dzień trwającej inwazji Rosji na Ukrainę. Nad ranem ukraińskie siły zestrzeliły nad Kijowem rosyjski samolot. W stolicy Ukrainy i we Lwowie władze ogłosiły w piątek alarm przeciwlotniczy i wezwały mieszkańców do udania się do najbliższych schronów. Do miasta dotarli Rosjanie.