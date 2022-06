Ukraińskie media wprost. "Orban koniem trojańskim"

Zdaniem autora tekstu to , co ma "wpływ i decydujące znaczenie dla podejmowania decyzji i zachowań na arenie międzynarodowej", to "strefa wpływów Rosji na elity w krajach europejskich". Jak dodaje, w ostatnich dziesięcioleciach wyrosła ona głównie na Węgrzech, w Serbii, w Bułgarii i na Cyprze.