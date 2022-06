Kpią z Orbana. Blokuje sankcje, Ukraińcom wysyła wino mszalne

Węgierski resort dyplomacji zapłaci za transport

500 litrów wina używanego do obrzędów liturgicznych zostało przekazanych przez kilka węgierskich diecezji. W pomoc w dostarczeniu wina Ukrainie włączyło się węgierskie ministerstwo spraw zagranicznych, które pokryło koszty transportu do Polski. Z naszego kraju do Ukrainy wino dostarczy Caritas Polska.