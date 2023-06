"Skala strat niewyobrażalna". Na liście także polskie Kraby

Tymczasem propagandyści zachęcają swoich żołnierzy do walki. Rosyjski producent muzyczny Władimir Kiselew obiecał nagrodę pieniężną za "zniszczone niemieckie czołgi Leopard podczas operacji specjalnej". Żołnierz ma otrzymać od 700 tys. do 1 mln rubli (od 35 tys. do 50 tys. zł - przyp. red.) - podaje serwis prasowy Russian Media Group.