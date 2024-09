Ukraińskie dzieci w polskich szkołach. Polacy o decyzji rządu

- Uważam, że to dobry pomysł. Dzieci muszą mieć prawo do nauki - stwierdziła rozmówczyni Wirtualnej Polski. Od września do polskich szkół trafi około 80 tys. nowych uczniów z Ukrainy. To m.in. efekt zmian w przepisach, które wypłatę 800 plus łączą z obowiązkiem chodzenia do szkoły. Reporter WP Jakub Bujnik zapytał Polaków w najnowszym odcinku "Bazaru Politycznego", o opinię na temat tej rewolucji w polskich szkołach. - Jeśli dzieci się nie będą edukować, to będzie jakiś margines i patologia - rzuciła spotkana przez nas emerytka. - Jak biorą 800 plus, to niech też dają coś od siebie - dodała inna. - To dobry pomysł, że będą tutaj się uczyły - usłyszeliśmy na bazarze w Legionowie. Więcej w materiale wideo.