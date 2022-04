Ukraińskie drony odkryły cmentarzysko czołgów Putina. "To tylko podkreśla ich straty"

W rozmowie z dziennikarzami brytyjskiego dziennika "The Sun", wojskowi pokazali ostatnie rozpoznanie wywiadowcze. Ukraińcy naliczyli 57 pojazdów wojskowych, w tym co najmniej 17 czołgów: T-72 i bardziej nowoczesne T-90. Było co najmniej siedem samobieżnych dział artyleryjskich, w tym mobilne haubice MSTA, mniejsze działa 2S3 Akatsiya, zmechanizowane mosty, opancerzone wozy bojowe i dwa wozy do odzyskiwania czołgów.