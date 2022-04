"Do narodu niemieckiego i osobiście do prezydenta federalnego Franka-Waltera Steinmeiera, kanclerza Olafa Scholza i minister spraw zagranicznych Annaleny Baerbock. Pewnego dnia świat zatrzymał wielkie zło. Pamiętasz to lepiej niż ktokolwiek inny. Teraz zło powróciło, a wy macie możliwość opowiedzenia się po właściwej stronie historii i powstrzymania faszyzmu w jego początkach. Zanim spali wszystko wokół niego — przekonuje Wołyna.