Wstydliwy problem rosyjskiej armii. Ukraiński wywiad ujawnia

- Wszystkie tworzone oddziały wyposażane są w modele uzbrojenia jeszcze z czasów sowieckich. (Egzemplarze) są wydobywane z magazynów i arsenałów i trafiają do armii. Według naszych ocen 40 proc. sprzętu bojowego nie nadaje się do walki. Trzeba go naprawiać i doprowadzać do porządku - powiedział Skibicki.