"Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej podjęło decyzję o rozpoczęciu prac nad stworzeniem sprzętu bojowego dla nowej generacji żołnierzy" - podały propagandowe media. Żołnierze mają być wyposażeni w m.in. "urządzenia optyczne do oślepiania wroga z dużej odległości". Tymczasem rosyjska propaganda ma się nijak do rzeczywistości, co wielokrotnie udowodnili sami... rosyjscy żołnierze.